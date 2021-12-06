Родители будут иметь доступ к счетам детей, – Гетманцев об экономическом паспорте

В Украине хотят ввести экономический паспорт украинца, обеспечивающий определенный период жизни после совершеннолетия. Все время до 18-летия родители будут иметь доступ к счетам, чтобы отслеживать их.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, каждый родитель сможет видеть ситуацию на счету своего ребенка.

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"Безусловно, родители будут видеть счета ежемесячно. Будет соответствующий ресурс и доступ каждого родителя к счету ребенка, где они в режиме реального времени будут видеть, что меняется на счете", – отметил Гетманцев.

Родители смогут видеть средства как в гривнах, так и в других интересующих их валютах.

Экономический паспорт украинца: что известно

О соответствующем законопроекте стало известно 1 декабря. Владимир Зеленский заявил о создании экономического паспорта украинца с трибуны в Верховной Раде.

Предварительно запланировали, что на счетах детей деньги будут накапливаться благодаря плате за использование недр .

. Украинцы смогут использовать деньги только после совершеннолетия.

По словам Зеленского, этот документ поступит так, что олигархи станут инвесторами в будущее детей.

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Полное интервью с Данилой Гетманцевым смотрите 7 декабря в 20:30 на 24 канале. Не пропустите!