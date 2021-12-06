Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, каждый родитель сможет видеть ситуацию на счету своего ребенка.
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"Безусловно, родители будут видеть счета ежемесячно. Будет соответствующий ресурс и доступ каждого родителя к счету ребенка, где они в режиме реального времени будут видеть, что меняется на счете", – отметил Гетманцев.
Родители смогут видеть средства как в гривнах, так и в других интересующих их валютах.
Экономический паспорт украинца: что известно
- О соответствующем законопроекте стало известно 1 декабря. Владимир Зеленский заявил о создании экономического паспорта украинца с трибуны в Верховной Раде.
- Предварительно запланировали, что на счетах детей деньги будут накапливаться благодаря плате за использование недр.
- Украинцы смогут использовать деньги только после совершеннолетия.
- По словам Зеленского, этот документ поступит так, что олигархи станут инвесторами в будущее детей.
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