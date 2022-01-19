Поэтому пока не надо ожидать значительных финансовых рисков. Об этом в эфире 24 канала отметила вице-президент Киевской школы экономики по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.
Обратите внимание Доллар и евро в очередной раз резко подорожали: курс валют на 19 января
Шаповал: Украинская экономика учится
По ее словам, бизнес может разрабатывать сценарий согласно своему бюджету: если изменится инфляция или курс. Таких изменений, которые были в 2014 – 2015 годах, не будет.
Мы пока не видим рисков такого сценария,
– подчеркнула Шаповал.
Она отметила, что украинские экономисты и правительство уже знают, как реагировать. Экономика продолжает учиться. Поэтому в KSE считают, что доллара по 40 не будет.
(Что будет с экономикой Украины – 24 канал) зависит от срока неопределенности относительно ситуации между Россией, НАТО, Украиной и США. Чем дольше этот период – тем, с одной стороны, больше эффект. С другой – начнется адаптация.
В KSE объяснили, что будет с долларом: смотрите видео
Что будет с долларом в 2022 году
- По информации инвестиционной компании Goldman Sachs, курс доллара будет снижаться.
- Финансовый эксперт Виталий Ваврищук прогнозирует, что в 2022 году валютный курс будет на уровне в среднем 27,70 гривны за доллар.
- На 19 января, как установил Национальный банк Украины, официальный курс доллара США на уровне 28,41 гривны. Это – на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.