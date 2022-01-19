Поэтому пока не надо ожидать значительных финансовых рисков. Об этом в эфире 24 канала отметила вице-президент Киевской школы экономики по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал.

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Шаповал: Украинская экономика учится

По ее словам, бизнес может разрабатывать сценарий согласно своему бюджету: если изменится инфляция или курс. Таких изменений, которые были в 2014 – 2015 годах, не будет.

Мы пока не видим рисков такого сценария,

– подчеркнула Шаповал.

Она отметила, что украинские экономисты и правительство уже знают, как реагировать. Экономика продолжает учиться. Поэтому в KSE считают, что доллара по 40 не будет.

(Что будет с экономикой Украины – 24 канал) зависит от срока неопределенности относительно ситуации между Россией, НАТО, Украиной и США. Чем дольше этот период – тем, с одной стороны, больше эффект. С другой – начнется адаптация. Наталья Шаповал Вице-президент Киевской школы экономики по экономико-политическим исследованиям

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