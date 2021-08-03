Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, – Офис Президента

У Владимира Зеленского уверяют, что резкого повышения тарифов на электроэнергию в Украине не будет. Ко Дню Независимости Кабинет Министров должен определить размеров тарифов для различных слоев населения.

О перспективах роста тарифов на электроэнергию на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Тарифы на электроэнергию: что ждет украинцев

От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет,

– отметил Никифоров.

Он заверил, что для многих его не будет вообще. И это – принципиальная позиция президента. "Зеленский прекрасно понимает, что есть слои населения, для которых даже нынешние тарифы являются слишком большими и непосильными", – подчеркнул представитель главы государства.

По его словам, сейчас правительство и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прорабатывают вопрос, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию и цены.

"Совет нацбезопасности и обороны выделил на это определенное время. Я думаю, что ко Дню Независимости увидим, кто и сколько должен платить", – заявил Никифоров. Однако уточнил, что это может произойти и раньше.

Ситуация на энергетическом рынке

Никифоров также добавил, что и Зеленский и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

А любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства.

Вопрос стоимости электроэнергии: последние новости

Ранее Кабмин продлил действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электроэнергии.

До 31 августа будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны за киловатт-час. Правительство продлевает действие ПСО с апреля.

Брифинг Сергея Никифорова: смотрите видео