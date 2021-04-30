Режим ПСО должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года. О его продлении заявил новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кстати Витренко назвал условие для снижения цены на газ
Почему продолжили режим ПСО
Витренко заявил, что в последний день его работы в правительстве решили продлить режим государственного регулирования. Это сделали, чтобы дождаться закона, который решит определенные проблемы предприятий.
Мы продлили этот режим на 20 дней,
– сказал чиновник.
Витренко также предположил, что режим ПСО могут продолжить после 20 мая.
Что этому предшествовало
- "Нафтогаз" в апреле установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии – 6,52 гривны за кубометр. Это на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.
- Однако с 1 мая ПСО заканчивалось, поэтому теплокоммунэнерго должны были самостоятельно выбрать себе поставщика.
- Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" направила крупным производителям тепловой энергии предложения для заключения контрактов на поставку газа на коммерческой основе. Предлагали цену 8,33 гривны за кубометр, что на 6% больше, чем в апреле.