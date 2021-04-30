Режим ПСО должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года. О его продлении заявил новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Кстати Витренко назвал условие для снижения цены на газ

Почему продолжили режим ПСО

Витренко заявил, что в последний день его работы в правительстве решили продлить режим государственного регулирования. Это сделали, чтобы дождаться закона, который решит определенные проблемы предприятий.

Мы продлили этот режим на 20 дней,

– сказал чиновник.

Витренко также предположил, что режим ПСО могут продолжить после 20 мая.

Что этому предшествовало

"Нафтогаз" в апреле установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии – 6,52 гривны за кубометр. Это на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

Однако с 1 мая ПСО заканчивалось, поэтому теплокоммунэнерго должны были самостоятельно выбрать себе поставщика.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" направила крупным производителям тепловой энергии предложения для заключения контрактов на поставку газа на коммерческой основе. Предлагали цену 8,33 гривны за кубометр, что на 6% больше, чем в апреле.

Обратите внимание! "Нафтогаз" вернет годовой тариф для населения с 1 мая. Он будет определять единую цену на газ в течение года. В свою очередь, это позволит избежать пиковых скачков цен на газ зимой.