Верховная Рада хочет решить проблему заемщиков, которые не смогли платить по валютным кредитам, взятым в 2008 и 2014 годах. По новым законопроектам, которые одобрили 13 апреля, долги реструктуризируют.

За соответствующие законопроекты №4475, №4398, №4399 депутаты проголосовали во втором чтении. В дальнейшем их должен подписать спикер парламента и президент.

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Что планируют делать с долгами по валютным кредитам

Долги хотят реструктуризировать, в некоторых случаях задолженность могут списать. Выполненные выплаты по неустойкам зачислят в погашение. Совокупность законопроектов предлагает перевести валютные кредиты в гривневые по современному курсу.

Среди причин необходимости принятия законопроекта – события форс-мажорного характера, что существенно повлияли на курс гривны: Революция Достоинства, оккупация части территории Украины и др. Негативные последствия форс-мажорных обстоятельств не могут быть полностью переведены Кредитодателю на заемщиков,

– пояснили авторы в пояснительной записке.

Закон №4475 предусматривает:

Проведение обязательной реструктуризации на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации).

По результатам реструктуризации – перерасчет все денежных обязательств в гривне (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу, установленному НБУ в день реструктуризации.

Списание неустойки (штрафа, пени), а уплаченную к проведению реструктуризации неустойку зачислить на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом;

Процентную ставку за пользование кредитом, что применялась до реструктуризации, пересмотреть на следующее: половина размера украинского индекса ставок по 12-месячным кредитам.

После реструктуризации установить ставку за пользование кредитом в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне.

За него проголосовали 273 нардепа.

.#Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)» #ЗП4475️https://t.co/8pmgXjW4ic pic.twitter.com/eOuEwSlV1n — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 13, 2021

Валютные кредиты: в чем проблема