В Украине реструктуризируют валютные кредиты: Рада одобрила законопроекты
Верховная Рада хочет решить проблему заемщиков, которые не смогли платить по валютным кредитам, взятым в 2008 и 2014 годах. По новым законопроектам, которые одобрили 13 апреля, долги реструктуризируют.
Источник:24 канал
За соответствующие законопроекты №4475, №4398, №4399 депутаты проголосовали во втором чтении. В дальнейшем их должен подписать спикер парламента и президент.
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Что планируют делать с долгами по валютным кредитам
Долги хотят реструктуризировать, в некоторых случаях задолженность могут списать. Выполненные выплаты по неустойкам зачислят в погашение. Совокупность законопроектов предлагает перевести валютные кредиты в гривневые по современному курсу.
Среди причин необходимости принятия законопроекта – события форс-мажорного характера, что существенно повлияли на курс гривны: Революция Достоинства, оккупация части территории Украины и др. Негативные последствия форс-мажорных обстоятельств не могут быть полностью переведены Кредитодателю на заемщиков,
– пояснили авторы в пояснительной записке.
Закон №4475 предусматривает:
- Проведение обязательной реструктуризации на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации).
- По результатам реструктуризации – перерасчет все денежных обязательств в гривне (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу, установленному НБУ в день реструктуризации.
- Списание неустойки (штрафа, пени), а уплаченную к проведению реструктуризации неустойку зачислить на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом;
- Процентную ставку за пользование кредитом, что применялась до реструктуризации, пересмотреть на следующее: половина размера украинского индекса ставок по 12-месячным кредитам.
- После реструктуризации установить ставку за пользование кредитом в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне.
За него проголосовали 273 нардепа.
Валютные кредиты: в чем проблема
- После мирового кризиса 2008 года гривна существенно упала, а проценты по выплатам иностранных кредитов выросли.
- В 2014 году, с началом войны и стабилизацией курса не за счет золотовалютных резервов, суммы долгов у заемщиков возросли.
- Поэтому появилось много заемщиков, которые не могли платить задолженность по новому курсу.
- После начала войны и экономического кризиса Рада ввела мораторий на изъятие имущества заемщиков по валютным кредитам.
- Однако часть заемщиков так и не начала погашать кредиты.
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