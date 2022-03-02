Республиканцы призвали Байдена остановить импорт российской нефти

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и сенатор США Роб Портман из Огайо во вторник (1 февраля) призвали Байдена предпринять шаги, чтобы остановить импорт российской нефти в США.

Обратите внимание Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ, – МИД

Недавние события в Украине – еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов,

– пишет Ститт Байдену.

Портман заявляет, что нет смысла импортировать российскую нефть в то время, когда администрация Байдена закрыла трубопровод Keystone XL, по которому ежедневно транспортировались бы десятки тысяч баррелей из Канады на нефтеперерабатывающие заводы США.

Следует отметить, что прекращение импорта российской нефти и газа может привести к росту цен на заправках в Штатах, что может быть одной из причин, которая останавливает администрацию Байдена от остановки импорта российской нефти.

Санкции США против России