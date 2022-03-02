Призывы запретить импорт российской нефти
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и сенатор США Роб Портман из Огайо во вторник (1 февраля) призвали Байдена предпринять шаги, чтобы остановить импорт российской нефти в США.
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Недавние события в Украине – еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов,
– пишет Ститт Байдену.
Портман заявляет, что нет смысла импортировать российскую нефть в то время, когда администрация Байдена закрыла трубопровод Keystone XL, по которому ежедневно транспортировались бы десятки тысяч баррелей из Канады на нефтеперерабатывающие заводы США.
Следует отметить, что прекращение импорта российской нефти и газа может привести к росту цен на заправках в Штатах, что может быть одной из причин, которая останавливает администрацию Байдена от остановки импорта российской нефти.
Санкции США против России
- Отрезали банки России от денежной системы мира.
- Центробанк не сможет защищать рубль, не сможет использовать свои 630 миллиардов долларов на войну.
- Ударили по бизнесу, чтобы у российских олигархов не было желания поддерживать Путина.
- Закрытие воздушного пространства США для россиян (этого решения ждали особенно, ведь ЕС уже закрыт для России).
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