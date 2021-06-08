Ремонт дорог, кредиты бизнесу и портфельные гарантии: планы правительства на 2022 – 2024 года

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин объяснил всю важность Бюджетной декларации на 2022 – 2024 года. Также он рассказал на какие аспекты будут направлены усилия правительства в среднесрочной перспективе.
Развитие и содержание сети автодорог
В 2022 – 2024 годах государство планирует потратить 240,6 миллиарда гривен на развитие и содержание сети автомобильных дорог государственного и местного значения, коммунальных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, рассказывает Улютин.
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На что планируют потратить средства в Укравтодоре
В Укравтодоре считают, что более 240 миллиардов гривен хватит, чтобы построить, реконструировать и отремонтировать дороги государственного и местного значения. Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%.
Сколько километров дорог планируют отремонтировать:
- около 43 тысяч километров дорог государственного значения,
- 119 тысяч километров дорог местного значения.
Доступные кредиты 5–7–9%
Малый и средний бизнес получит доступ к 13,3 миллиарда гривен в рамках государственной программы кредитования "Доступные кредиты 5–7–9%", которая действует уже 5 месяц, и гарантий Фонда развития предпринимательства. Также до 10 миллиардов гривен ежегодно благодаря частичному гарантированию государством их долговых обязательств через инструмент портфельных гарантий.
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Что еще предусматривает Бюджетная декларация
На что планируют выделять процент от ВВП
- Около 5% ВВП ежегодно будут выделять на социальную защиту и социальное обеспечение.
- 4% ВВП – на здравоохранение.
- 6% ВВП – на образование.
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Сокращение дефициты госбюджета
Более ответственная бюджетная политика, при которой мы движемся к сокращению дефицита государственного бюджета до 2,7% ВВП в 2024 году, позволит Украине тратить меньше на обслуживание долгов, рассказал Денис Улютин. Подробнее о том, как будет снижаться дефицит госбюджета Украины до 2024 года, читайте в нашем материале.