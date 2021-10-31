Рекордный урожай принесет Украине 0,8% ВВП, – Нацбанк
Источник:Национальный банк Украины
Согласно прогнозу Национального банка, рекордный урожай зерновых не только составит 0,8 процентных пунктиров ВВП в текущем году, но и положительно повлияет на пищевую промышленность, транспорт, торговлю и обеспечит стабильные поступления экспортной выручки.
Влияние рекордного урожая на ВВП
Согласно оценке регулятора, увеличение урожая зерновых на 10% дает дополнительный рост сельского хозяйства на 3.4 процентных пункта и прямое влияние на рост реального ВВП – на 0.3 процентных пункта.
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Это третий рекорд за последние четыре года. Значительный урожай играет заметную роль в восстановлении экономики Украины после коронакризиса,
– отметили в НБУ.
На какие смежные сферы повлияет рекордный урожай
Рекордный урожай окажет положительное влияние на ряд смежных видов деятельности и обеспечит стабильные поступления от экспорта. Речь идет о транспорте, торговле, пищевой промышленности, гостинично-рестораном бизнесе "и даже государственном управлении и обороне и образовании".
Также в НБУ отметили, что недоинвестирование, влияние климатических изменений – сдерживает реализацию и потенциал агросектора в Украине.Обратите внимание! Каждая гривна, произведенная в доле сельского хозяйства, предопределяет общее увеличение выпуска продукции в экономике на 2,5 гривны.
Запуск рынка земли и инвестиции
Запуск рынка земли должен помочь с инвестициями. Это значительно улучшит доступ к кредитованию, поскольку землю можно использовать как залог. Наращивание капиталовложений в защиту почв, мелиорацию и водоотвод позволит уменьшить волатильность урожайности и цен на продукцию.
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Доля сельского хозяйства в ВВП Украины увеличилась с 7 – 8% в 2010 – 2012 годах до 10% в среднем за последние 5 лет. Сектор имеет один из самых высоких показателей создания добавленной стоимости среди производственных видов деятельности (более 40% в общем выпуске продукции).
В отдельные периоды только прямой вклад части сельского хозяйства в ВВП обеспечивал 25 – 30% темпов прироста реального ВВП. При этом отрасль демонстрировала значительную устойчивость во время последних кризисных периодов и выполняла роль определенного буфера,
– отметил в отчете регулятор.
Инфографика прямого взноса доли сельского хозяйства в годовую смену ВВП / Скриншот из Инфляционного отчета НБУТакже регулятор подчеркнул роль доли сельского хозяйства в формировании спроса на валюту