Влияние рекордного урожая на ВВП

Согласно оценке регулятора, увеличение урожая зерновых на 10% дает дополнительный рост сельского хозяйства на 3.4 процентных пункта и прямое влияние на рост реального ВВП – на 0.3 процентных пункта.

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Это третий рекорд за последние четыре года. Значительный урожай играет заметную роль в восстановлении экономики Украины после коронакризиса,

– отметили в НБУ.

По оценкам НБУ, только прямой вклад в рост реального ВВП составит 0,8 процентных пунктиров.

На какие смежные сферы повлияет рекордный урожай

Рекордный урожай окажет положительное влияние на ряд смежных видов деятельности и обеспечит стабильные поступления от экспорта. Речь идет о транспорте, торговле, пищевой промышленности, гостинично-рестораном бизнесе "и даже государственном управлении и обороне и образовании".

Также в НБУ отметили, что недоинвестирование, влияние климатических изменений – сдерживает реализацию и потенциал агросектора в Украине.

Обратите внимание! Каждая гривна, произведенная в доле сельского хозяйства, предопределяет общее увеличение выпуска продукции в экономике на 2,5 гривны.

Запуск рынка земли и инвестиции

Запуск рынка земли должен помочь с инвестициями. Это значительно улучшит доступ к кредитованию, поскольку землю можно использовать как залог. Наращивание капиталовложений в защиту почв, мелиорацию и водоотвод позволит уменьшить волатильность урожайности и цен на продукцию.

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Доля сельского хозяйства в ВВП Украины увеличилась с 7 – 8% в 2010 – 2012 годах до 10% в среднем за последние 5 лет. Сектор имеет один из самых высоких показателей создания добавленной стоимости среди производственных видов деятельности (более 40% в общем выпуске продукции).

В отдельные периоды только прямой вклад части сельского хозяйства в ВВП обеспечивал 25 – 30% темпов прироста реального ВВП. При этом отрасль демонстрировала значительную устойчивость во время последних кризисных периодов и выполняла роль определенного буфера,

– отметил в отчете регулятор.

Инфографика прямого взноса доли сельского хозяйства в годовую смену ВВП / Скриншот из Инфляционного отчета НБУ