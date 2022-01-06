Рекордный экспорт: сколько заработала Украина за 2021 год

Экспорт Украины по итогам 2021 года достиг рекордной отметки более чем в 68 миллиардов долларов. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Рекордный экспорт

Экспорт Украины в 2021 году составил 68,24 миллиарда долларов. По словам Свириденко, такой уровень был в 2011 году и 2012 году, тогда он составлял 68,39 миллиарда долларов и 68,81 миллиарда долларов соответственно.

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Однако следует отметить, что это было с учетом временно оккупированных ныне территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и, частично, Донецкой и Луганской областей.

Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на 19,05 миллиарда долларов,

– отметила Свириденко.

Показательные цифры

15 февраля будет объявлен общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги).

За 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил 111,84 миллиарда долларов при положительном сальдо – 443,25 миллиона долларов.

За полный 2021 год оборот товаров составил 141,54 миллиарда долларов. Это на 36,71% больше, чем в 2020 году.

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Экспорт товаров в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 1,7% (862,8 миллиона долларов) и составил 49,2 миллиарда долларов.