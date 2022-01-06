Рекордный экспорт
Экспорт Украины в 2021 году составил 68,24 миллиарда долларов. По словам Свириденко, такой уровень был в 2011 году и 2012 году, тогда он составлял 68,39 миллиарда долларов и 68,81 миллиарда долларов соответственно.
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Однако следует отметить, что это было с учетом временно оккупированных ныне территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и, частично, Донецкой и Луганской областей.
Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на 19,05 миллиарда долларов,
– отметила Свириденко.
Показательные цифры
За 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил 111,84 миллиарда долларов при положительном сальдо – 443,25 миллиона долларов.
За полный 2021 год оборот товаров составил 141,54 миллиарда долларов. Это на 36,71% больше, чем в 2020 году.
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