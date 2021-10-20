Рекордные 86 триллионов гривен: нардепы подали предложения в Госбюджет-2022

В государственный бюджет на 2022 год народные депутаты подали 3 284 предложения. Комитет при участии Министерства финансов, и Счетной палаты рассмотрел все документы.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов. Комитет рекомендовал Минфину учесть частично или полностью 1 501 предложение, а вот 1 783 – отклонили.

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Депутаты подали предложения в Госбюджет-2022

Аристов пояснил, что определенные предложения не соответствовали требованиям регламента по сбалансированности. Однако некоторые документы содержат изменения в другие законы, хотя законопроект о Госбюджете не может содержать подобные положения.

По предварительной оценке, для учета поданных предложений необходимо 80 триллионов гривен,

– добавил он.

По словам министра финансов Сергея Марченко, депутаты подали предложения на рекордную сумму – более 86 триллионов гривен. "Это, по сути, дополнительно еще 57 бюджетов", – подчеркнул он.

Комитет предложил поддержать 1,5 тысячи поправок, увеличив расходы благодаря увеличению плана доходов от НДС с ввезенных товаров на 6,5 миллиарда гривен.

Что предусматривают предложения в бюджет

Заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк рассказал, на что комитет предлагает выделить деньги.

1 миллиард гривен пойдет на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования.

1 миллиард – на питьевую воду.

2,2 миллиарда на развитие аэропортной инфраструктуры.

1 миллиард выделят на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.

Кроме того, 6 миллиард потратят на субвенцию на социально-экономическое развитие, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития.

Государственный бюджет: главное

20 октября Рада поддержала бюджет-2022 в первом чтении. Его поддержали 264 нардепа.

В Минфине заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.

. Субвенция – это форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета для конкретно определенной цели.



Основные положения в Госбюджет-2022 / Инфографика 24 канала