Об этом во время заседания парламента заявил председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов. Комитет рекомендовал Минфину учесть частично или полностью 1 501 предложение, а вот 1 783 – отклонили.
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Депутаты подали предложения в Госбюджет-2022
Аристов пояснил, что определенные предложения не соответствовали требованиям регламента по сбалансированности. Однако некоторые документы содержат изменения в другие законы, хотя законопроект о Госбюджете не может содержать подобные положения.
По предварительной оценке, для учета поданных предложений необходимо 80 триллионов гривен,
– добавил он.
По словам министра финансов Сергея Марченко, депутаты подали предложения на рекордную сумму – более 86 триллионов гривен. "Это, по сути, дополнительно еще 57 бюджетов", – подчеркнул он.
Комитет предложил поддержать 1,5 тысячи поправок, увеличив расходы благодаря увеличению плана доходов от НДС с ввезенных товаров на 6,5 миллиарда гривен.
Что предусматривают предложения в бюджет
Заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк рассказал, на что комитет предлагает выделить деньги.
- 1 миллиард гривен пойдет на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования.
- 1 миллиард – на питьевую воду.
- 2,2 миллиарда на развитие аэропортной инфраструктуры.
- 1 миллиард выделят на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.
Кроме того, 6 миллиард потратят на субвенцию на социально-экономическое развитие, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития.
Государственный бюджет: главное
- 20 октября Рада поддержала бюджет-2022 в первом чтении. Его поддержали 264 нардепа.
- В Минфине заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.