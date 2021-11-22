Рекордная сума: сколько компании смогли привлечь на IPO в 2021 году

За шесть недель до конца 2021 года около трех тысяч компаний по всему миру привлекли рекордную сумму на первоначальном публичном размещении акций (IPO). Мировой рынок IPO обновил сразу два рекорда – по количеству сделок и их объему.

Рекордные показатели

2 850 компаний по всему миру уже привлекли рекордные 600 миллиардов долларов на IPO в 2021 году, что обновило рекордные показатели в 2007 году. Тогда компаниям удалось привлечь около 420 миллиардов долларов инвестиций.

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Как компании смогли обновить показатели 2007 года

В Bloomberg объясняют подобные показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков.

В то же время восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний.

Показательные IPO

Сделки с участием SPAC принесли в этом году рекордные 159 миллиардов долларов, однако интерес к ним, достигший пика в начале года, заметно упал, в частности из-за давления со стороны регуляторов.

Лидер мирового рынка – производитель электрокаров Rivian

Лидером мирового рынка IPO стал американский производитель электромобилей Rivian, который в ноябре привлек почти 12 миллиардов долларов при оценке около 77 миллиардов долларов.

За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов, надеявшихся, что стартап станет "следующей Tesla".

Больше всего IPO в Азии и Европе

Крупнейшим в Азии стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек 54 миллиарда юаней (8,4 миллиарда долларов).

Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA (2,8 миллиарда евро или 3,2 миллиарда долларов).