Рекордные показатели
2 850 компаний по всему миру уже привлекли рекордные 600 миллиардов долларов на IPO в 2021 году, что обновило рекордные показатели в 2007 году. Тогда компаниям удалось привлечь около 420 миллиардов долларов инвестиций.
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Как компании смогли обновить показатели 2007 года
- В Bloomberg объясняют подобные показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков.
- В то же время восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний.
Показательные IPO
Сделки с участием SPAC принесли в этом году рекордные 159 миллиардов долларов, однако интерес к ним, достигший пика в начале года, заметно упал, в частности из-за давления со стороны регуляторов.
Лидер мирового рынка – производитель электрокаров Rivian
Лидером мирового рынка IPO стал американский производитель электромобилей Rivian, который в ноябре привлек почти 12 миллиардов долларов при оценке около 77 миллиардов долларов.
За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов, надеявшихся, что стартап станет "следующей Tesla".
Больше всего IPO в Азии и Европе
Крупнейшим в Азии стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек 54 миллиарда юаней (8,4 миллиарда долларов).
Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA (2,8 миллиарда евро или 3,2 миллиарда долларов).
Что такое IPOIPO (Initial Public Offering) – первая публичная продажа акций компании. Основной целью проведения IPO является прибыль, которую получат учредители акционерных обществ посредством разницы между суммой от продажи выпущенных акций и капиталом, действительно вложенным ими в акционерное предприятие.
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