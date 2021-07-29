Рекордная цена на газ в Европе: почему Украина винит в этом "Газпром"

Спотовая цена на газ выросла на 34 доллара за тысячу кубометров от 2 июля. Сейчас она составляет 484 доллара за тысячу кубометров и является рекордом с марта 2018 года. Директор Оператора ГТС Украины считает, что отказ "Газпрома" увеличить прокачку газа через Украину – одна из причин роста цен.

Почему цены на газ растут

Рост цен происходит на фоне нового подорожания сжиженного природного газа (СПГ) в Азии.

Также в связи с рядом проблем рынка: низким уровнем запасов в хранилищах Европы и падением поставок СПГ.

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Отказ "Газпрома" прокачки газа через Украину

27 июля 2021 года российская компания "Газпром" в очередной раз отказалась бронировать дополнительную прерывистую транзитную мощность через Украину на август. Вследствие этого, часть мощностей украинской ГТС оказалась невостребованной.

Аукцион 27 июля 2021 года

Оператор газотранспортной системы Украины во вторник выставлял на аукцион дополнительные – прерывистые – транзитные мощности на июль (63,7 миллиона кубометров в сутки), но они оказались полностью невостребованными.

Напомним, что между Украиной и российским "Газпромом" действует договор на бронирование украинских мощностей в объеме 109 миллионов кубометров в сутки. 19 июля компания забронировала 15 миллионов кубометров твердых мощностей.

Подробнее об этом "Газпром" вновь не забронировал дополнительные мощности Украины для транзита газа

В июле Газпром прокачивает через Украину в среднем по 124 миллионов кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Почему отказ "Газпрома" влияет на цену газа

Сергей Макогон, который является директором Оператора ГТС Украины, на своей странице в фейсбуке отметил, что отказ "Газпрома" увеличить прокачку газа через Украину является одной из причин роста цен. Он считает, что искусственно создана монополия российским "Газпромом" не позволяет другим игрокам использовать транзитные мощности украинской ГТС.

По моему мнению, европейский антимонопольный орган должен обратить внимание на такие действия доминирующего поставщика газа,

– считает Макогон.

Также есть мнение, что подобной политикой Россия хочет добиться скорейшего запуска Северного потока-2.

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Как росла цена газа в Европе в июле