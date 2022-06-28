Речь идет о сумме 100 миллионов долларов. Об этом агентство сообщило 27 июня.

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Агентство объявило дефолт России по евробондам

27 июня владельцы облигаций не получили купонных выплат по двум еврооблигациям на сумму 100 миллионов долларов до момента окончания 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта по нашему определению,

– сообщило агентство.

Следует вспомнить, что именно 27 июня в России истек льготный период по выплате процентов на сумму ориентировочно 100 миллионов долларов.

Кроме того, рейтинговое агентство Moody's написало, что:

есть указ Владимира Путина от 22 июня, по которому Россия определила, что будет выплачивать все внешние долги рублями;

однако эти действия тоже рассматривали бы как дефолт для облигаций, не допускающих возможности выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.

Более того, в агентстве вспомнили – еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение. Однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, не имеют такой альтернативы.

Также в компании объяснили: то, что Россия выкупила свой внешний евродолг за рубли в конце марта – тоже является дальнейшим дефолтом из-за проблем с обменом валют. Тогда Кремль погасил свои еврооблигации на сумму 1,448 миллиарда долларов – то есть 72,4%.

Moody's объяснило, что в этом случае речь идет о другом типе дефолта, согласно определению агентства. Поскольку владельцы не получили должного согласно первоначальному юридическому обещанию.

Что этому предшествовало

Еще 27 июня в Bloomberg заявили, что Россия подверглась дефолту по внешнему долгу в иностранной валюте впервые за столетие. То есть такого не случалось еще с 1918 года.

Хотя в течение месяцев Россия пыталась обходить санкции, однако уже 26 июня стало ясно, что Москва не уплатила в нужные сроки проценты иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такую просрочку считают "событием дефолта".

Издание объяснило, что на самом деле для обычных россиян этот дефолт символический. Ведь они живут с инфляцией и худшим экономическим сокращением за последние годы.

В преддверии этого дефолта в Bloomberg объясняли, что Россия не собирается признавать дефолт и оспаривает всю информацию о невозможности заплатить инвесторам. Однако следует вспомнить, что наибольшую роль в этом процессе играют не сами заявления россиян, пропитанные пропагандой, а реальные поступления денег на счета инвесторов.

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