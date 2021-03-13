Журнал "Forbes Украина" обнародовал обновленный рейтинг самых богатых украинцев. Состояние большинства из них значительно выросло в течение 2020 года. В первой тройке оказались Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

В издании отметили, что в марте 2021 года нефть бьет годовые максимумы. Кроме этого, многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь.

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О тройке самых богатых

Самый богатый человек в Украине – Ринат Ахметов. Его состояние выросло до 7,6 миллиарда долларов. Это позволило ему подняться на 330 место в рейтинге мировых миллиардеров от Forbes.

На втором месте оказался Виктор Пинчук. Стоит заметить, что его состояние, которое еще летом 2020 года достигало 1,4 миллиарда, выросло до 2,5 миллиардов.

Тройку самых богатых украинцев замыкает Константин Жеваго. Ему по состоянию на март 2021 года удалось разбогатеть до 2,1 миллиарда долларов.

Кто еще вошел в рейтинг

Обратите внимание! В Forbes пообещали обнародовать полный список 100 самых богатых украинцев уже в мае 2021 года.