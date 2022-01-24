Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась Украина

Согласно рейтингу стоимости жизни, обнародованному исследовательским сервисом Numbeo, в Украине жить дешевле, чем в Беларуси, но дороже, чем в Нигерии. Самой дорогой страной оказались Бермудские острова.

Сколько стоит жить в Украине

Украина оказалась на 121 месте в рейтинге, согласно индексу стоимости жизни. Всего сервис Numbeo оценивал данные 139 стран мира.

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Показатели Украины:

стоимость жизни – 30,71;

аренда – 10,57;

стоимость жизни + аренда – 21,27;

продукты – 26,3;

рестораны – 25,75;

покупательная способность – 32,22.

Местный индекс покупательной способности показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в городе по отношению к средней зарплате, учитывая налог. Этот показатель в Украине (32.22) оказался несколько ниже, чем в России (37,41), но выше, чем в Молдове (33,43) и Беларуси (31,78).

Как считал сервис Numbeo

Аналитики исследовательского сервиса принимали во внимание такие показатели как цены на потребительские товары, учитывая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка (100%). Если в другом городе индекс аренды 120, то в среднем аренда на 20% дороже, чем в Нью-Йорке.

Показатели других стран

Первыми в рейтинге оказались Бермудские острова с показателем стоимости жизни 146,04.

оказались Бермудские острова с показателем стоимости жизни 146,04. Также в лидерах оказалась Швейцария, где индекс стоимости жизни оценивается в 123,35, Норвегия (100,90), Исландия (94,86).

Швейцария, где индекс стоимости жизни оценивается в 123,35, Норвегия (100,90), Исландия (94,86). Украина заняла 121 место, где стоимость жизни составляет 30,71, а ее соседями оказались Беларусь (120 место) и Нигерия (122 место).

заняла 121 место, где стоимость жизни составляет 30,71, а ее соседями оказались Беларусь (120 место) и Нигерия (122 место). Последним в рейтинге оказался Пакистан (индекс стоимости жизни 19,92), а также на нижних строчках – Афганистан, Индия, Колумбия.