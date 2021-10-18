Рейтинг "Приватбанка" на уровне "В" подтвердило агентство Fitch: что это значит

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Приватбанка" на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Кредитный уровень "Приватбнка"

Агентство Fitch Ratings также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне "В". Подтверждение национального рейтинга на уровне "AA" со стабильным прогнозом изображает неизменную кредитоспособность "Приватбанка" по сравнению с аналогичными банками в Украине, отмечают в банке.

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Что означает подтверждение рейтинга

По данным Fitch Ratings, подтверждение рейтингов "Приватбанка" изображает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии.

Что такое кредитный рейтинг Кредитный рейтинг – это условное выражение кредитоспособности объекта рейтингования в целом и/или его отдельного долгового обязательства по шкале кредитных рейтингов.

Источник Минфин Кредитный рейтинг – это условное выражение кредитоспособности объекта рейтингования в целом и/или его отдельного долгового обязательства по шкале кредитных рейтингов.