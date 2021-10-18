Кредитный уровень "Приватбнка"
Агентство Fitch Ratings также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне "В". Подтверждение национального рейтинга на уровне "AA" со стабильным прогнозом изображает неизменную кредитоспособность "Приватбанка" по сравнению с аналогичными банками в Украине, отмечают в банке.
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Что означает подтверждение рейтинга
По данным Fitch Ratings, подтверждение рейтингов "Приватбанка" изображает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии.
Что такое кредитный рейтингКредитный рейтинг – это условное выражение кредитоспособности объекта рейтингования в целом и/или его отдельного долгового обязательства по шкале кредитных рейтингов.
Источник Минфин