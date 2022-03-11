Преддефолтный уровень крупнейших компаний РФ

Снижение рейтинга произошло после снижения суверенного рейтинга России с мусорного до преддефолтного уровня Ca.

Обратите внимание Дефолт России больше не рассматривается как "маловероятный", – МВФ

Также в агентстве подчеркнули, что прогнозы для всех рейтингов "отрицательные", что изображает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком России мер контроля за движением капитала.

Прогноз дефолта в России все вероятнее

Ранее Moody's во второй раз за время войны изменило кредитный рейтинг России до Ca. Такой рейтинг показывает, что долговые обязательства России близки к дефолту, но пока сохраняют "перспективу возмещения основной суммы долга и процентов". Ниже его только рейтинг С, он говорит о наступлении дефолта.

Интересно Через месяц Россия объявит дефолт: что это значит для обычных россиян

Также стоит напомнить, что Moody's далеко не единственное агентство, уже несколько раз снижавшее кредитный рейтинг страны-агрессора за период войны России с Украиной. Так, крупнейших банковских холдингов мира Morgan Stanley и JPMorgan прогнозируют дефолт в России уже 15 апреля.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!