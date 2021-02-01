BRDO составил рейтинг и определил в какой именно областях Украины легче и комфортнее вести бизнес по состоянию на 2020 год.

Источник: BRDO

BRDO опубликовал рейтинг "Regional Doing Business", согласно которому определил в каком областном центре Украины легче вести бизнес. Эксперты BRDO ежегодно разрабатывают рейтинг с 2017 года.

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Рейтинг "Regional Doing Business — 2020"

Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей, в котором приняли участие 1754 респондентов из 25 областей и города Киева. Рейтинг формируется добавлением баллов набранных областным центром в шести компонентах, а именно:

открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, получения разрешений на строительство, разрешения на электронные сервисы.

Regional Doing Business направлен на достижение двух целей. В первую очередь, это указатель для потенциальных инвесторов, что свидетельствует о том, насколько обременительными наиболее распространенные административные процедуры в конкретном городе. Во-вторых, рейтинг полезен для местных и областных органов власти, которые стремятся стать лидерами следующего года. Это — честная обратная связь от бизнеса, которую должны стимулировать местные власти к изменениям,

— Валерий Прокопец, заместитель директора Департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Что известно о BRDO Офис эффективного регулирования BRDO (Better Regulation Delivery Office) является независимым экспертно аналитическим центром, который финансируется международными донорами, в частности Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business. Офис нацелен на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживания общественного диалога между бизнесом и властью, отмечают BRDO на собственном сайте.

Результаты рейтинга BRDO

Всего в рейтинге было 25 ступенек. Некоторые области разделили между собой одну строчку, поскольку набрали одинаковое количество баллов, как, например: Ивано-Франковская и Винницкая, Запорожская и Тернопольская, Киевская и Луганска. Среди областных центров, в которых значительно изменился рейтинг, по сравнению с предыдущим годом, следует отметить Запорожье, которое поднялось на 10 ступеней и Черновцы, которые поднялись на 6 место. Однако, есть в рейтинге и те, кто значительно снизился в нем, среди них: Кропивницкий и Херсон на 5 ступенек, Хмельницкий на 8 ступенек и Николаев на 11 ступенек.

Лидер рейтинга

Лидером в этом году стала Житомирская область, которая набрала 356 балов. В частности, в сфере предприятий 79 балов, строительстве – 51 бал, земли – 73 бала, электроме – 75 баллов, налоги – 50 балов, электронные сервисы – 28 балов.

Даже у лидера рейтинга есть существенные пробелы, которые нужно наверстать Житомир получил крайне низкий результат по показателю "электронные сервисы" в отличие от ряда центров, которые оказались в конце общего списка. Поэтому, рейтинг — это о промежуточном результате, который нужно не только закрепить, но и приумножать,

— Вадим Загарий, руководитель проектов BRDO.

Первая пятерка

Житомирская область (356 балов)

(356 балов) Черниговская область (348 балов)

(348 балов) город Киев (341 бала)

(341 бала) Ровенская область (340 балов)

(340 балов) Винницкая и Ивано-Франковская области разделили между собой 5 и 6 ступеньку, набрав 338 балов каждая.

Последняя пятерка

Киевская и Луганская области, которые набрали одинаковое количество балов и разделили 20 и 21 ступеньку (314 балів)

которые набрали одинаковое количество балов и разделили 20 и 21 ступеньку (314 балів) Харьковская область (313 балов)

(313 балов) Херсонская область (310 балов)

(310 балов) Хмельницкая область (304 балов)

(304 балов) Николаевская область (303 балов)