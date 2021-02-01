В каких областях Украины легче вести бизнес по состоянию на 2020 год: рейтинг BRDO
BRDO составил рейтинг и определил в какой именно областях Украины легче и комфортнее вести бизнес по состоянию на 2020 год.
Источник: BRDO
BRDO опубликовал рейтинг "Regional Doing Business", согласно которому определил в каком областном центре Украины легче вести бизнес. Эксперты BRDO ежегодно разрабатывают рейтинг с 2017 года.
Читайте также Как изменилась средняя зарплата в Украине 2020 года: данные Госкомстата
Рейтинг "Regional Doing Business — 2020"
Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей, в котором приняли участие 1754 респондентов из 25 областей и города Киева. Рейтинг формируется добавлением баллов набранных областным центром в шести компонентах, а именно:
- открытие бизнеса,
- уплата местных налогов,
- оформление земельного участка,
- присоединение к электросетям,
- получения разрешений на строительство,
- разрешения на электронные сервисы.
Regional Doing Business направлен на достижение двух целей. В первую очередь, это указатель для потенциальных инвесторов, что свидетельствует о том, насколько обременительными наиболее распространенные административные процедуры в конкретном городе. Во-вторых, рейтинг полезен для местных и областных органов власти, которые стремятся стать лидерами следующего года. Это — честная обратная связь от бизнеса, которую должны стимулировать местные власти к изменениям,
— Валерий Прокопец, заместитель директора Департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Что известно о BRDOОфис эффективного регулирования BRDO (Better Regulation Delivery Office) является независимым экспертно аналитическим центром, который финансируется международными донорами, в частности Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business. Офис нацелен на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулирование развития предпринимательства и налаживания общественного диалога между бизнесом и властью, отмечают BRDO на собственном сайте.
Результаты рейтинга BRDO
Всего в рейтинге было 25 ступенек. Некоторые области разделили между собой одну строчку, поскольку набрали одинаковое количество баллов, как, например: Ивано-Франковская и Винницкая, Запорожская и Тернопольская, Киевская и Луганска. Среди областных центров, в которых значительно изменился рейтинг, по сравнению с предыдущим годом, следует отметить Запорожье, которое поднялось на 10 ступеней и Черновцы, которые поднялись на 6 место. Однако, есть в рейтинге и те, кто значительно снизился в нем, среди них: Кропивницкий и Херсон на 5 ступенек, Хмельницкий на 8 ступенек и Николаев на 11 ступенек.
Лидер рейтинга
Лидером в этом году стала Житомирская область, которая набрала 356 балов. В частности, в сфере предприятий 79 балов, строительстве – 51 бал, земли – 73 бала, электроме – 75 баллов, налоги – 50 балов, электронные сервисы – 28 балов.
Даже у лидера рейтинга есть существенные пробелы, которые нужно наверстать Житомир получил крайне низкий результат по показателю "электронные сервисы" в отличие от ряда центров, которые оказались в конце общего списка. Поэтому, рейтинг — это о промежуточном результате, который нужно не только закрепить, но и приумножать,
— Вадим Загарий, руководитель проектов BRDO.
Первая пятерка
- Житомирская область (356 балов)
- Черниговская область (348 балов)
- город Киев (341 бала)
- Ровенская область (340 балов)
- Винницкая и Ивано-Франковская области разделили между собой 5 и 6 ступеньку, набрав 338 балов каждая.
Последняя пятерка
- Киевская и Луганская области, которые набрали одинаковое количество балов и разделили 20 и 21 ступеньку (314 балів)
- Харьковская область (313 балов)
- Херсонская область (310 балов)
- Хмельницкая область (304 балов)
- Николаевская область (303 балов)
Поделиться новостью