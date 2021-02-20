Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины: Россия отстает
В 2020 году Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины, обойдя Россию. В прошлом году общий товарообмен между Украиной и Польшей составил 7,36 миллиарда долларов.
Источник:"Укринформ"
Такие данные привел руководитель отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий.
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Он отметил, что Польша поднялась на одну позицию и с объемом двусторонней торговли товарами в 7,36 миллиарда долларов уступает лишь Китаю и Германии.
Польша уверенно вошла в топ-тройку крупнейших торговых партнеров Украины в мире, обойдя Россию и почти опередив Германию,
– заметил Баранецкий.
По его словам, эта цифра почти такая же, как в 2019 году. А снижение взаимного товарообмена составляет лишь 0,58%. Как пояснил Баранецкий, это свидетельствует о том, что Украина и Польша уберегли торговлю.
"Нашей амбициозной целью является достижение объема двусторонней торговли с Польшей в 10 миллиардов долларов. Это возможно через 2 – 3 года, надеюсь, что мы это сможем сделать", – подчеркнул дипломат.
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Баранецкий подчеркнул, что Польша уверенно остается вторым крупнейшим в мире рынком для украинского экспорта. В 2020 году Украина экспортировала в Польшу товаров на 3,3 миллиарда долларов.
Что Украина экспортирует в Польшу
- Аграрную продукцию – 28,3%.
- Металлургию – 18%.
- Минеральную продукцию – 17,4%.
- Продукцию деревообрабатывающей промышленности – 9,9%.
- Товары электромеханической промышленности – 7,7%.
По словам дипломата, сейчас Украина находится во второй десятке торговых партнеров Польши.
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