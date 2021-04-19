Стартовала регистрация на карантинные 8 тысяч для ФЛП
В Украине 19 апреля стартовала регистрация на выплату помощи для ФЛП. Однако брифинг министерств по разъяснениям для предпринимателей перенесли на 20 апреля.
Источник:Министерство цифровой трансформации
Онлайн-брифинг относительно начала выплат материальной помощи ФЛП через приложение "Дия" перенесли на 20 апреля 12:00.
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Детали брифинга
В брифинге примут участие представители Минцифры, Минэкономики, Минсоцполитики и ПФУ. Они расскажут:
- как получить услугу через Дию;
- какие категории КВЭДов могут претендовать на пособие;
- как будут распределяться средства по областям;
- об особенностях осуществления выплат застрахованным лицам.
Напомним, для того, чтобы получить 8 тысяч помощи от правительства, нужно авторизоваться в сервисе Дия, далее в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" и ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN.
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