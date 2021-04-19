В Украине 19 апреля стартовала регистрация на выплату помощи для ФЛП. Однако брифинг министерств по разъяснениям для предпринимателей перенесли на 20 апреля.

Онлайн-брифинг относительно начала выплат материальной помощи ФЛП через приложение "Дия" перенесли на 20 апреля 12:00.

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Детали брифинга

В брифинге примут участие представители Минцифры, Минэкономики, Минсоцполитики и ПФУ. Они расскажут:

как получить услугу через Дию;

какие категории КВЭДов могут претендовать на пособие;

как будут распределяться средства по областям;

об особенностях осуществления выплат застрахованным лицам.

Напомним, для того, чтобы получить 8 тысяч помощи от правительства, нужно авторизоваться в сервисе Дия, далее в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" и ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN.

Обратите внимание! Деньги могут получить только те предприниматели, которые попали в красную зону карантина. Подать заявление можно будет до 31 декабря 2021 года. Кроме того, правительство планирует, что помощь для предпринимателей будут выделять также из местного бюджета. Ее размер будут устанавливать на местах.