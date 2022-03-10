Поэтому сейчас основной фокус идет на постоянную поддержку бесперебойного функционирования финансовой системы. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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На вопрос, можно ли сделать прогноз по падению ВВП, глава НБУ ответил, что это можно будет сделать только после завершения боевых действий.

В настоящее время активные боевые действия и массовые артобстрелы охватили территории более 10 областей, а также город Киев. Итого на эти области и город Киев приходилось более половины ВВП,

– отметил Шевченко.

Он добавил, что некоторые предприятия на этих территориях продолжают работать. Однако многим пришлось приостановить свою работу.

"Нарушенные взаимосвязи между регионами, значительный ущерб нанесенный инфраструктуре, пострадало много людей. Все это будет иметь долгосрочные последствия", – подчеркнул он.

Справка. Валовой внутренний продукт или ВВП – простыми словами это общая денежная стоимость товаров, произведенных на территории страны, и их цель – не складирование или обмен, а продажа.

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