О том, что регионам в государстве-агрессоре не хватает денег платить по кредитам, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Регионы в России не могут платить по кредитам

В российскую госдуму внесли законопроект, дающий минфину возможность выделить регионам деньги на погашение долгов по облигациям и банковским кредитам. Кроме того, документ предоставляет отсрочку по реструктурированным бюджетным кредитам.

Есть информация, что выделить планируется 255 миллиардов рублей (по ставке 0,1% годовых). Эту сумму хотят распределить на 78 регионов из 85, подпадающих под критерии законопроекта.

По информации минфина, общий объем госдолга регионов на 1 марта 2022 года составил 2,474 триллиона рублей.

Россия потеряла почти 40 миллиардов долларов резервов

Экономика государства-агрессора оказалась не готова к долгосрочной войне.

Российский центробанк пожаловался, что его золотовалютные резервы сократились на 38,8 миллиарда долларов за месяц (с 18 февраля по 25 марта). Теперь они составляют 604,4 млрд долларов.

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