Референдум не нужен, – советник Шмыгаля о попытке сорвать запуск рынка земли

В Украине нет никаких оснований для проведения референдума о запрете земельной реформы. Запуск рынка земли – это вопрос исключительно к украинским землевладельцам, которые с июля 2021 года будут иметь полное право распоряжаться своим активом.

К тому же международные партнеры полностью поддерживают такую ​​инициативу. Такое мнение высказал советник премьер-министра Дмитрий Ливч.

Обратите внимание После открытия рынка стоимость земли за 3 – 5 лет вырастет минимум вдвое, – Шмыгаль

Он рассказал, что проводился опрос среди украинских землевладельцев. Им задали вопрос: "Хотите ли вы распоряжаться своим активом или получить такое право".

92% тех, кто участвовал, сказали, что хотят получить такое право. Больше не говорится ни о чем. С 1 июля украинские землевладельцы это получат,

– подчеркнул советник Дениса Шмыгаля.

Он вспомнил, что в 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение о том, что права и свободы украинских землевладельцев были ограничены мораторием. Таким образом, рынок земли в Украине должен быть создан.

"Мы уже понимаем, что поддержка наших иностранных партнеров в реализации земельной реформы бесспорно есть", – подчеркнул Дмитрий Ливч.

В 2021 году наконец ставим точку, – Ливч о запуске рынка земли

По его словам, в 2021 году Украина ставит точку в крупных дискуссиях относительно мифов и стереотипов земельной реформы. С июля 7 миллионов украинцев, которые получили в свою собственность землю сельскохозяйственного назначения после разделения на паи, еще в 1990-х годах, наконец смогут ею распоряжаться.

Советник премьера отметил, это позволит увеличить стоимость их актива, реализовать полноценно свои права собственности. Каждый украинец получит право:

продать свою землю;

сдать в аренду по рыночной цене;

обрабатывать ее, если будет такое решение украинских землевладельцев.

Дмитрий Ливч прокомментировал запуск рынка земли: видео



Главное о запуске рынка земли в Украине / Инфографика 24 канала