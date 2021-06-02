К тому же международные партнеры полностью поддерживают такую инициативу. Такое мнение высказал советник премьер-министра Дмитрий Ливч.
Обратите внимание После открытия рынка стоимость земли за 3 – 5 лет вырастет минимум вдвое, – Шмыгаль
Он рассказал, что проводился опрос среди украинских землевладельцев. Им задали вопрос: "Хотите ли вы распоряжаться своим активом или получить такое право".
92% тех, кто участвовал, сказали, что хотят получить такое право. Больше не говорится ни о чем. С 1 июля украинские землевладельцы это получат,
– подчеркнул советник Дениса Шмыгаля.
Он вспомнил, что в 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение о том, что права и свободы украинских землевладельцев были ограничены мораторием. Таким образом, рынок земли в Украине должен быть создан.
"Мы уже понимаем, что поддержка наших иностранных партнеров в реализации земельной реформы бесспорно есть", – подчеркнул Дмитрий Ливч.
В 2021 году наконец ставим точку, – Ливч о запуске рынка земли
По его словам, в 2021 году Украина ставит точку в крупных дискуссиях относительно мифов и стереотипов земельной реформы. С июля 7 миллионов украинцев, которые получили в свою собственность землю сельскохозяйственного назначения после разделения на паи, еще в 1990-х годах, наконец смогут ею распоряжаться.
Советник премьера отметил, это позволит увеличить стоимость их актива, реализовать полноценно свои права собственности. Каждый украинец получит право:
- продать свою землю;
- сдать в аренду по рыночной цене;
- обрабатывать ее, если будет такое решение украинских землевладельцев.
Дмитрий Ливч прокомментировал запуск рынка земли: видео
Главное о запуске рынка земли в Украине / Инфографика 24 канала