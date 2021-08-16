Реальный ВВП Украины вырос более чем на 5% во II квартале, – Госстат
Источник:Госстат
Реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во II квартале на 5,4% относительно II квартала прошлого года. Однако по сравнению с I кварталом 2021 года он сократился.
Относительно I квартала этого года ВВП сократился на 0,8%. Это произошло с учетом сезонного фактора.
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Причины роста ВВП
Рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года позитивный тренд,
– подчеркнул министр экономики Алексей Любченко.
По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной 2020 года. Основными факторами роста ВВП стало:
- постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения из-за смягчения карантинных ограничений;
- высокий потребительский спрос населения, в частности стимулированный ростом минимальной зарплаты.
Еще одним фактором стала благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало более высоким объемам экспорта товаров и услуг. Например, во II квартале 2021 года в годовом измерении вырос:
- индекс цен на базовые металлы – на 68,3%,
- мировые цены на железную руду – в 2,1 раза,
- на удобрения – на 64,8%,
- на пшеницу – на 30,9 %.