Относительно I квартала этого года ВВП сократился на 0,8%. Это произошло с учетом сезонного фактора.

Интересно Экономика еврозоны начала восстанавливаться: в какой стране ВВП выросло больше всего

Причины роста ВВП

Рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года позитивный тренд,

– подчеркнул министр экономики Алексей Любченко.

По расчетам Минэкономики, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной 2020 года. Основными факторами роста ВВП стало:

постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения из-за смягчения карантинных ограничений;

высокий потребительский спрос населения, в частности стимулированный ростом минимальной зарплаты.

Еще одним фактором стала благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало более высоким объемам экспорта товаров и услуг. Например, во II квартале 2021 года в годовом измерении вырос: