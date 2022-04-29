Реально ли сейчас купить доллары в банке: ответ банкира

Уже 2 недели как НБУ ослабил валютные ограничения. Теперь украинцы имеют право покупать иностранную валюту в кассах банков по приемлемому курсу.

Но есть ли в банках валюта для продажи, 24 канал расспросил у Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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Реально ли купить доллары

По словам Анны Золотько, сейчас банки и финучреждения продают наличную валюту, и ее реально купить, но только ту, которую до этого банк выкупил у населения. Речь идет об общих накопленных объемах, а не о дневном обороте.

Приобрести валюту вполне реально, хотя, учитывая ограничения, нельзя однозначно утверждать, что это удастся сделать в любой момент в первом же случившемся отделении банка. Ведь приобрести можно только ту валюту, которую раньше другие люди продали банку. Если в кассе есть остатки купленной иностранной наличной валюты, ее продадут. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Банкир добавляет, что банкам и финучреждениям невыгодно держать остатки валюты "про запас", ведь ее покупка и продажа – это заработок для них. Так что найти валюту в банках по приемлемому курсу – возможно, но, вероятно, придется поискать.

Валютные ограничения НБУ

Основная причина, почему не во всех банковских кассах, удастся найти доллары или другую валюту – в ценовых ограничениях. С 14 апреля НБУ разрешил продавать населению валюту, но по определенному курсу:

Курс покупки не может быть ниже официального курса НБУ. То есть доллары банки покупают минимум за 29,25 гривны .

. Курс продаж не может превышать официальный более чем на 10%. Таким образом, банки должны продавать доллары максимум за 33,18 гривны за доллар.

Но эти курсы довольно отличаются от курсов на сером и черном рынках, поэтому из-за этого есть дефицит валюты в банковских кассах.

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