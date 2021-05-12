По информации статистического ведомства, в марте 2021 года украинцы уплатили за коммунальные услуги 26,9 миллиарда гривен (117,7% начисленных за этот период сумм).
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Размер платежек украинцев ощутимо вырос
В то же время начисленная сумма за жилищно-коммунальные услуги в марте составила 22,9 миллиарда гривен. А это на 46% больше, чем в марте 2020 года (15,7 миллиарда гривен).
Задолженность населения достигла уровня 79,3 миллиарда гривен, что на 2,8 миллиарда гривен меньше, чем в феврале (было 82,1 миллиарда гривен).
Как менялась сумма за коммунальные в платежках / Инфографика Госстата
Детали по задолженности населения за коммунальные услуги
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта задолженность населения
- за поставки и распределение природного газа составила 30,2 миллиарда гривен;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды – 28,7 миллиарда гривен;
- за поставки и распределение электрической энергии – 7,8 миллиарда гривен;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,1 миллиарда гривен;
- за управление многоквартирным домом – 5,4 миллиарда гривен;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен.