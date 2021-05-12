По информации статистического ведомства, в марте 2021 года украинцы уплатили за коммунальные услуги 26,9 миллиарда гривен (117,7% начисленных за этот период сумм).

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Размер платежек украинцев ощутимо вырос

В то же время начисленная сумма за жилищно-коммунальные услуги в марте составила 22,9 миллиарда гривен. А это на 46% больше, чем в марте 2020 года (15,7 миллиарда гривен).

Задолженность населения достигла уровня 79,3 миллиарда гривен, что на 2,8 миллиарда гривен меньше, чем в феврале (было 82,1 миллиарда гривен).



Как менялась сумма за коммунальные в платежках / Инфографика Госстата

Детали по задолженности населения за коммунальные услуги

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта задолженность населения

за поставки и распределение природного газа составила 30,2 миллиарда гривен;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 28,7 миллиарда гривен;

за поставки и распределение электрической энергии – 7,8 миллиарда гривен;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,1 миллиарда гривен;

за управление многоквартирным домом – 5,4 миллиарда гривен;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 миллиарда гривен.

Напомним, по данным Госстата средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. В то же время за последний год тарифы выросли на 22%.