Как размер пенсий будет зависеть от стажа: объяснение Минсоцполитики
Источник:Министерство социальной политики
В Министерстве социальной политики рассказали, как будут зависеть пенсии будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. На минимальные выплаты смогут рассчитывать украинцы со стажем не менее 5 лет.
Как пенсии будут зависеть от стажа
"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте", – рассказала министр Минсоцполитики Марина Лазебная.
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В Министерстве считают, что для этого государство должно гарантировать:
- людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%,
- людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле,
- людям со стажем от 5 лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума.
Универсальные правила индексации пенсий
Также в Министерстве считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.
Мы увидели полное понимание и поддержку по предложенным Правительством законопроектов в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии,
– рассказала Лазебная.
Размер пенсий в Украине: коротко
- В течение 2021 года украинцам должны трижды пересчитать пенсии: в июле, октябре и декабре.
- С 1 июля 2021 года в Украине вырос размер прожиточного минимума на 204 гривны и теперь составляет 2 294 гривен. Отметим, что он влияет на размер социальных и трудовых выплат.
- Поэтому с 1 июля средний размер пенсии составляет 3 778,78 гривны, за II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.