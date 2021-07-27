Как пенсии будут зависеть от стажа

"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте", – рассказала министр Минсоцполитики Марина Лазебная.

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В Министерстве считают, что для этого государство должно гарантировать:

людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%,

людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле,

– людям со стажем от 5 лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума.

Напомним, что с 1 июля прожиточный минимум в Украине составляет 2 294 гривны.

Универсальные правила индексации пенсий

Также в Министерстве считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.

Мы увидели полное понимание и поддержку по предложенным Правительством законопроектов в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии,

– рассказала Лазебная.

Размер пенсий в Украине: коротко