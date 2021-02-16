Разговоры с МВФ касательно решения проблем в энергосекторе продолжаются, – Витренко
Украина и Международный валютный фонд продолжают обсуждать возможные пути преодоления проблем в энергосекторе. Украинская сторона обещает отменить ограничения цены на газ для населения после марта 2021 года.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом изданию в кулуарах форума Ukraine30 в Киеве рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
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Что известно об обсуждении проблем в энергосекторе
Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали разные подходы и разные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе,
– отметил Витренко.
По его словам, Украина подтверждает обязательство отменить ограничения цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств – после апреля 2021 года.
Однако окончательное решение по этому еще нарабатывается.
"По электроэнергии мы разрабатываем механизмы, что делать в ближайшем будущем и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ", – добавил глава Минэнерго.
По словам Витренко, для теплокоммунэнерго также нарабатывают пути для их стабильного развития после отмены режима публичных специальных обязанностей (ПСО): "Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста", – уточнил глава Минэнерго .
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Цена на газ с апреля
Вторник отметил, что она будет зависеть от активных действий правительства.
При определенных условиях и при определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99 гривны за кубометр,
– подчеркнул он.
Руководитель Минэнерго видит для этого реальные возможности.
Что известно о предельной цене на газ
- С 2021 года в Украине резко подорожали цены на газ. Население возмутилось увеличением тарифов и вышло на протесты.
- Поэтому Кабмин решил установить предельную цену на газ – 6,99 гривны за кубометр.
- Однако такой тариф будет действовать только до марта 2021 года.
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