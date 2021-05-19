Заявление Ассоциации ритейлеров

Предложенном в Меморандуме , который подписал НБУ с международными платежными системами Visa и Mastercard, предельные размеры комиссии за интерчейндж превышают европейские ставки втрое, отметили в Ассоциации.

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RAU заявляет о последовательности в своей позиции по этому вопросу и продолжает настаивать на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж и его постепенного снижения до уровня, предусмотренного Регламентом 2015/751 ЕС 0,2% – для дебетовых карт, 0,3% – для кредитных карточек,

– говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

Отметили в RAU и то, что подписанный меморандум переносит фокус дискуссии с законодательного ограничения в плоскость договоренностей, которые в будущем могут не выполняться финансовыми учреждениями.

Также обратили внимание в заявлении на то, что с ноября 2020 году более десятка бизнес-ассоциаций, представляющие интересы более 300 тысяч работодателей, от малых до средних и крупных, направили письма представителям власти, в которых публично заявили о поддержке законопроектов, призванных уменьшить тарифы на интерчейндж и общую комиссию за эквайринг.

Что такое э квайринг Эквайринг – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении.

В качестве разумного компромисса в апреле 2021 года ритейлерами было предложено постепенное уменьшение комиссии интерчейндж в течение трех лет до уровня, закрепленного действующим законодательством ЕС – 0,2% для дебетовых карт, и 0,3% для кредитных карточек,

– говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

Ассоциация предлагает установить следующие предельные размеры комиссии интерчейндж:

с 01.07.2021 – 1%;

– с 01.07.2022 – 0,75%;

– с 01.07.2023 – 0,5%;

– с 01.07.2023 – 0,2 – 0,3%.

Какие предельные размеры комиссии интерчейндж предусмотрены Меморандумом

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

– с 01.07.2022 – не более 1,00%;

– с 01.07.2023 – не более 0,90%.

Что такое интерчейндж Интерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.