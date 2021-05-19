Заявление Ассоциации ритейлеров
Предложенном в Меморандуме, который подписал НБУ с международными платежными системами Visa и Mastercard, предельные размеры комиссии за интерчейндж превышают европейские ставки втрое, отметили в Ассоциации.
Важно Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии: о чем договорился НБУ с платежными системами
RAU заявляет о последовательности в своей позиции по этому вопросу и продолжает настаивать на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж и его постепенного снижения до уровня, предусмотренного Регламентом 2015/751 ЕС 0,2% – для дебетовых карт, 0,3% – для кредитных карточек,
– говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.
Отметили в RAU и то, что подписанный меморандум переносит фокус дискуссии с законодательного ограничения в плоскость договоренностей, которые в будущем могут не выполняться финансовыми учреждениями.
Также обратили внимание в заявлении на то, что с ноября 2020 году более десятка бизнес-ассоциаций, представляющие интересы более 300 тысяч работодателей, от малых до средних и крупных, направили письма представителям власти, в которых публично заявили о поддержке законопроектов, призванных уменьшить тарифы на интерчейндж и общую комиссию за эквайринг.
Что такое эквайрингЭквайринг – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении.
В качестве разумного компромисса в апреле 2021 года ритейлерами было предложено постепенное уменьшение комиссии интерчейндж в течение трех лет до уровня, закрепленного действующим законодательством ЕС – 0,2% для дебетовых карт, и 0,3% для кредитных карточек,
– говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.
Ассоциация предлагает установить следующие предельные размеры комиссии интерчейндж:
- с 01.07.2021 – 1%;
- с 01.07.2022 – 0,75%;
- с 01.07.2023 – 0,5%;
- с 01.07.2023 – 0,2 – 0,3%.
Какие предельные размеры комиссии интерчейндж предусмотрены Меморандумом
- с 01.07.2021 – не более 1,20%;
- с 01.07.2022 – не более 1,00%;
- с 01.07.2023 – не более 0,90%.
Что такое интерчейнджИнтерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.
Краткое ход событий
- 18 мая 2021 года стало известно, что платежные системы Visa и Mastercard снизят размер межбанковской комиссии и будут работать с НБУ над усилением конкуренции на платежном рынке Украины, в рамках соответствующего меморандума.
- 15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дела против государственных ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Поскольку АМКУ считает, что банки устанавливали завышенные комиссии за услуги эквайринга.
- 22 марта 2021 года НБУ также отметил в своем официальном заявлении, что размер комиссии интерчейндж должен регулироваться исключительно рыночными методами.
- 20 марта 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что он против установления предельного размера межбанковской комиссии, поскольку это негативно повлияет на безналичный рынок в Украине.