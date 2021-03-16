В декабре ООН сделала печальный прогноз – в 2021 году на грани смерти от голода может оказаться 270 миллионов людей. Причина этому – мировой продовольственный кризис, который усугубляется из-за пандемии COVID-19.

В группе риска, по версии ООН, окажутся в основном страны Африки и Ближнего Востока, но все страны мира ощутили подорожание продуктов питания на собственных карманах.

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Как росли цены в мире

Мировые цены обновили максимум за 6 лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Главными факторами повышения стало увеличение цен на сахар на масло. Другие категории (мясо, зерновые, молочная продукция) также выросли, но меньше.



Динамика цен на продовольствие с 2011 года

Ощутили на себе кризис и украинские покупатели. Согласно данным Минфина, за последние полгода цена на яйца "Квочка" выросла с 22.29 грн до 39.16 грн за десяток. Подсолнечное масло марки "Олейна" за 6 месяцев изменила цену с 34.46 грн до 47.70 грн за 850 мл, а сахар с сентября этого года – с 13.61 грн до 22.43 грн за килограмм.

Растет в Украине и цена на пшеничную муку, производство которой в январе обновило антирекорд.

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Премьер министр Денис Шмыгаль, помимо объективных факторов, связал рост цен с монопольным сговором некоторых крупных игроков на рынке.

Почему растут цены

Если говорить о глобальном рынке, то главный фактор роста цен на аграрное сырье – это разница спроса и предложения. С одной стороны Китай накапливает резервы и скупает бешеными объемами кукурузу и сою, с другой – вредное для урожая изменение климата и нестабильность на рынке. Когда спрос превышает предложение – цена растет.

Китай скупает зерновые, чтобы восстановить поголовье домашних животных после африканской чумы свиней, и пополняет стратегические резервы. Соединенные Штаты уже запланировали засеять рекордные площади кукурузой и соей под продажу Китаю, однако этого все равно недостаточно, чтобы стабилизировать цены.

"Поднебесная" заранее покупает урожай, который еще даже не засеяли. В то же время страны Южной Америки страдают от засухи и неурожая.

Свой вклад в дестабилизацию цен внесла и Россия, которая вводит экспортные пошлины для своих аграриев, чтобы оставлять продукцию внутри страны. Как следствие – уменьшение количества товара на мировом рынке и рост цен.

Поскольку в мире растет цена на зерновые, то дорожает комбикорм для кур, который составляет львиную долю себестоимости яиц. Это – главная причина увеличения стоимости яиц для потребителей. Также подорожание зерновых влечет за собой цену на хлеб и муку.

Так же увеличиваются мировые цены на семена подсолнечника, а соответственно и на масло. С апреля прошлого года цена на подсолнечник выросла более чем вдвое. Аналитик портала Zernotorg Александр Тищенко отметил, что цена меняется из-за большого спроса Китая, подорожание нефти и увеличения объемов ликвидности на товарных рынках.



Изменение цены на подсолнечник / Инфографика Zernotorg.ua

Как и прогнозировали в ООН, свой эффект на увеличение цен дала пандемия Covid-19. В начале кризиса отрасль столкнулась с ажиотажным спросом на продукты питания, вследствие чего взлетели цены. Закрытые границы ударили по странам, в которых сельское хозяйство частично держалось на рабочей силе работников, а также по транспортной отрасли.

Не стоит забывать и об увеличении цены на нефть, которая играет большую роль в производстве и транспортировке сельхозпродукции. Цена на марку Brent уже превысила докризисный показатель и сейчас составляет 69 долларов.

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Аналитики компании JP Morgan считают, что мир переживает очередной сырьевой суперцикл, а значит цены на нефть и другое сырье, в том числе аграрную, будут только расти.

Рост стоимости нефти может сделать конкурентным альтернативное топливо – биоэтанол, которое производят из сахарного тростника и кукурузы. Следовательно, спрос на кукурузу, как и цена на нее, могут вырасти еще больше.

Протесты против цен на газ: были ли основания для повышения тарифов:

Если говорить о факторах на внутреннем рынке, в Украине с нового года увеличили тарифы на коммунальные услуги, которые также заложат в конечную цену продукта.

По информации "Экономической правды", на повышение цен на внутреннем рынке играет жадность некоторых фермеров, которые умышленно придерживают продукт и ждут повышения цены. Также они ожидают, пока президент подпишет закон о снижении НДС для аграриев с 20% до 14%.

Чего ждать Украине

Рост цен на пшено и кукурузу вовсе не является гарантией стремительного развития отрасли и увеличения поступлений по налогам, как могло показаться на первый взгляд. Дело в том, что экспортом зерновых в основном занимаются крупные агрохолдинги, к прибылям которых существует много вопросов.

Агрохолдинги оптимизируют свои прибыли, используя оффшорные компании и другие схемы. Поэтому, не стоит ожидать, что поступления в бюджет существенно вырастут. Также рост цен не приведет к существенному развитию аграрного сектора. Агрохолдинги пока не собираются развивать переработку аграрной продукции. Их вполне удовлетворяет нынешняя бизнес-модель, основанная на экспорте сырья,

– сказал в комментарии кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По словам эксперта, фермерские хозяйства, которые ориентированы на внутренний рынок, ограничены платежеспособностью населения. Крестьянским и фермерским хозяйствам еще понадобится время на восстановление мощностей после прошлогоднего локдауна.

По стабилизации цен прогнозы существуют разные, но быстрого снижения никто не ждет. Например, яйца будут держать цену как минимум до Пасхи (когда цена на них традиционно растет), и лишь потом, возможно, снизится.

Со слов заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в интервью Agropolit, мир будет жить с высокими ценами на зерновые еще несколько лет.

Госслужащий отметил, что государство пока не планирует вмешиваться в регулирование цен. Отсутствие регулирования цен означает уменьшение риска возникновения дефицита.

Однако дефицит может вылезти с другой стороны, считают в ассоциациях "Союз птицеводов Украины", "Союз кормопроизводителей Украины", "Свиноводы Украины" и в корпорации "Животнопром". Эти организации направили в Кабмин письмо с просьбой ограничить экспорт кукурузы до 22 миллионов тонн в год.

Мотивируют просьбу тем, что если много отправлять кукурузу за границу, то вырастут цены для национального производителя на внутреннем рынке. Как следствие – остановки предприятий по производству комбикормов, сокращение производства мяса птицы и свиней, еще большее уменьшение объемов производства яиц. В итоге дефицит и повышение цен может ударить по карманам рядовых потребителей.

По словам Тараса Качки, ограничивать экспорт зерновых власть пока не собирается.

Дефицит Украине пока не грозит, считает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По мнению эксперта, если сейчас остановить экспорт и помочь животноводам, то в следующем сезоне фермеры это припомнят и, столкнувшись с проблемами, будут апеллировать к тому, что их лишили дополнительных доходов

Положительным моментом для Украины является тот факт, что нам не грозит продовольственный дефицит, в отличие от ряда других стран. И хотя животноводы, которые предлагают приостановить экспорт зерна из Украины, правы в том, что это приостановит рост цен на продовольствие, не стоит забывать об экспортных интересах Украины. Нам нужно увеличить переходящие остатки, которые будут находиться на складах и животноводы смогут их покупать, перерабатывать и не бояться, что цены на зерно будут расти,

– сказал Козаченко изданию Agropolit.

Как переживают кризис другие страны

Продуктовая инфляция заставила пойти некоторые страны на протекционистские меры. Яркий пример – Россия. Там цены на продовольствие выросли в среднем на 8,2% по сравнению с январем 2020 года. Это в 8 раз больше, чем в Европейском Союзе.

В РФ зафиксировали цены на сахар, подсолнечное масло, яйца и курятину чтобы исключить подорожание для потребителей. Такой шаг был важен прежде всего политически, ведь в сентябре в стране пройдут парламентские выборы, а подорожание еды неминуемо ударит по карманам избирателей и, как следствие, по рейтингу правящей партии.

На фоне коронавирусного кризиса и действий в отношении оппозиции поддержка путинской "Единой России" уже упала до самого низкого за 6 лет показателя – 27%. Тем временем правящая партия предлагает наказывать за "распространение фейков" о росте цен.

Фиксация цен должна привести к увеличению экспорта, ведь намного выгоднее продавать по высоким мировым рыночным ценам, а не по фиксированным внутри страны. Однако, российские власти для стабилизации цен ввели экспортную пошлину для пшеницы, которая должна побудить производителей реализовать товары на внутреннем рынке. Новая пошлина скажется на себестоимости российских зерновых и может сделать их неконкурентными на глобальном рынке.

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Экономисты предупреждают, что такая политика является жесткой и может привести к падению производства в некоторых аграрных отраслях. С другой стороны, это может помочь удержать товар на внутреннем рынке и сдержать рост цен.

Еще одна угроза для ценовой политики России – дефицит, который может возникнуть вследствие замораживания цен. Это означает, что некоторые товары просто начнут исчезать с полок и не смогут покрыть потребности потребителей. В частности, предупреждают о возможном дефиците игроки на сахарном рынке.

В Министерстве промышленности и торговли РФ тем временем отметили, что власти должны "смириться" с ростом цен и вернуть рыночные правила, чтобы предотвратить дефицит. Замминистра сравнил ценовую политику России с Советским Союзом.

Путин узнал о ценах на продукты для россиян:

Сейчас в России планируют зафиксировать цены еще и на минеральные удобрения, которые используют в посевной сезон.

Значительно хуже сейчас в Нигерии, где проблема продовольствия является ключевой для национальной безопасности. Уровень продовольственной инфляции в этой стране – 20,6%, и цены имеют тенденцию на дальнейший рост.

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Не последнюю роль в проблемах Нигерии сыграла протекционистская политика властей на закрытие границ с соседними Бенином, Камеруном, Нигером и Чадом. Это – часть африканских торговых войн. Таким образом власть пыталась решить проблему контрабанды, неконтролируемого импорта и одновременно поддержать собственных производителей.

Как оказалось, производители внутри страны не способны обеспечить потребности населения, а значит, как следствие, возникла инфляция. Столкнувшись с ростом цен, власти страны все же частично открыли границы, однако товаропоток так и не восстановился.

"Белорусские" и органические продукты, осторожно миф:

Также президент Нигерии Бухари запретил использовать иностранную валюту из Центрального банка для импорта продовольствия. Это означает, что импортеры вынуждены искать более дорогие доллары на других рынках, в результате чего конечная цена на продукты возрастает, и ускоряется инфляция.

Издание The Africa Report ссылаясь на данные Euromonitor отмечает, что нигерийцы уже тратят около 60% доходов на еду, и это – один из самых высоких показателей в мире.

Ко всем указанным проблемам стоит добавить засухи, социальные конфликты между религиозными группами и плохое состояние основных торговых путей.

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Совсем плохи дела в Ливане. Там из-за экономического кризиса и девальвации валюты цены на продовольствие подскочили на 400%. Bloomberg называет финансовый кризис в стране самым тяжелым за последние десятилетия. Почти половина населения теперь находится за чертой бедности.

По данным полиции Ливана, в стране на 91% увеличилось количество убийств и на 57% – количество грабежей.

Солдаты голодают, так же как и народ. Им нужна армия или нет? Вы хотите, чтобы Армия прочно стояла на ногах, или нет? Им безразлично. Офицеры тоже страдают и голодают. Я обращаюсь к чиновникам: куда вы идете? Чего вы ждете, – сказал главнокомандующий армии Ливана Джозеф Аун.

Сейчас в Ливане продолжаются массовые выступления против власти. Усугубляет кризис невозможность правительства договориться с Международным валютным фондом, сотрудничество с которым могло бы смягчить последствия кризиса.