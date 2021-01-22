Комитет Рады рекомендует парламенту одобрить новые ставки растаможки "евроблях". Максимальная цена за растаможку машины, привезенной до конца 2020 года, может составлять 1 тысячу евро.

Уже наработали 2 законопроекта об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы. Об этом заявили на заседании комитета, сообщает Укринформ.

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Что предусматривают законопроекты

Заместитель председателя комитета Александр Ковальчук отметил, что они предусматривают единый подход к растаможке авто без каких-либо льгот и исключений.

Изменения будут касаться всех машин, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года.

Нардепы предлагают растаможку "евроблях", которые завезли в течение 180 дней, по ставке, не превышающей 1000 евро.

Деньги хотят направить на вакцинацию от COVID-19.

Мы предлагаем деньги, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования и тому подобное,

- подчеркнул Ковальчук.

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