Неважно какой у вас доход и финансовое положение – месячный бюджет ваш важнейший финансовый инструмент. Как правильно формировать бюджет и не растеряться во всех возможных вариантах его формирования, рассказываем далее.

Доходы и расходы

Как вычислить свой доход

Прежде чем рассматривать возможные варианты формирования бюджета и выбирать наиболее удобную модель, нужно определить ваш месячный доход. Если у вас есть постоянная работа, то все довольно легко, а что делать, если вы фрилансер, или частный предприниматель и не получаете фиксированную зарплату? В таком случае следует вычислить среднее арифметическое вашей месячной зарплаты.

Вы можете прибегнуть к следующей схеме расчета:

проанализируйте ваш общий доход в течение года,

потом добавьте весь полученный доход в течение года,

полученную сумму разделите на 12 месяцев.

Таким образом вы получите базовую сумму дохода от которой будете отталкиваться и на основе какой сможете формировать свой будущий бюджет.

Как узнать сколько тратите

Начните с регулярных платежей таких, как: ипотека, аренда, коммунальные услуги, страховка, налоги и тому подобное. В целом подобные ежемесячные расходы достаточно фиксированные, а значит вы с легкостью сможете вычислить какую сумму нужно на них ежемесячно. Проанализировать сколько вы тратите на не регулярны платежи такие, как: поход в супермаркет, подписки на различные приложения, покупка одежды, обед с коллегами во время рабочего дня и так далее. Такие расходы обычно весьма нестабильные, однако, проанализировав расходы за несколько месяцев, вы сможете узнать на, что именно больше всего тратите и на чем вполне реально сэкономить.

Помочь узнать сколько вы тратите и зарабатываете ежемесячно могут также специальные мобильные приложения.

Правило 50/30/20

Наиболее распространенной схемой расчета для бюджета есть правило 50/30/20. Это правило популяризирует Элизабет Уоррен и ее дочь Амелия Уоррен Тьяги. Стоит отметить, что это лишь правило, как планировать свой бюджет, однако оно на самом деле не отслеживает ваши финансы.

50/30/20 – рекомендации, где:

50% – потребности,

30% – желания,

20% – финансовые цели.

50% потребности

Категория потребности – это то без чего вы не представляете своей комфортной жизни, она фактически тождественна к категории регулярных платежей и фиксированных затрат. То есть, при распределении своего бюджета, 50% от полученной суммы вы откладываете на такие расходы, как: аренда, продовольственные товары, коммунальные услуги и тому подобное.

30% желания

Категория желания – это не обязательные ваши расходы и в общем то, без чего вы вполне можете обойтись. К этой категории можно отнести расходы на хобби, отпуск, походы в ресторан, плата за подписку на сервисы вроде Netflix или платной версии ютуб и тому подобное.

20% финансовые цели

Категория финансовых целей является одной из важнейших для финансовой стабильности. В среднем 20% должны охватывать две важные категории:

сбережения на долгосрочные финансовые цели, или формирование пенсионного фонда; выплата долгов.

Система конвертов

Одним из достаточно консервативных способов ведения бюджета есть система конвертов. Для этого вам нужно определить категории на которые вы тратите ежемесячно, к примеру: еда, одежда, кредит, аренда, накопления и тому подобное. Затем разложите ваш доход по конвертам, однако помните несколько важных правил.

Брать деньги с конверта для покрытия расходов в другой категории нельзя, ведь в таком случае теряется весь смысл. Если у вас в одном из конвертов остались деньги, то стоит их положить в конце месяца в конверт с накоплениями. Если у вас в одной из сфер расходов преждевременно закончились средства, то стоит сделать перерасчет ваших расходов в конце месяца, чтобы план расходов был более эффективным.

Стоит помнить, что в начале вам может не хватать средств и вы будете довольно часто делать перераспределение финансов. Однако такая система ведения бюджета поможет вам выработать самодисциплину и рационально распоряжаться собственными финансами.

Правило 20/80

В своей книге Эндрю Тобиас "Единое руководство по инвестированию, которое когда-либо может потребоваться" ("The Only Investment Guide You'll Ever Need") предлагает три шага, чтобы эффективно вести свой бюджет. Однако автор отмечает, что сначала нужно отложить обязательно 20%, как сбережения, или инвестицию.

Три правила формирования бюджета Эндрю Тобиаса

Избавиться от кредитов и долгов. Выделить 20% от вашего ежемесячного дохода, а затем инвестируйте полученную сумму, или же отложите как сбережения. 80% вашего бюджета – средства для жизни в свое удовольствие.

