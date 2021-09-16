Рассчитываем на продолжение программы, – Марченко о транше от МВФ в 2021 году

В Украине ожидают прибытия миссии Международного валютного фонда. Государство планирует получить транш от МВФ уже в 2021 году.

В то же время может говориться и о более оптимистичном сценарии. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Обратите внимание Препятствий нет, – МВФ даст Украине транш размером 750 миллионов

Марченко: Рассчитываем на получение нескольких траншей

"Конечно, мы рассчитываем на транш еще в этом году (2021 – 24 канал). Рассчитываем на продление программы и получение нескольких траншей в следующем году (2022 – 24 канал)", – сказал глава Мнистерства финансов.

Сергей Марченко отметил, что в 2021 году ожидают получить не меньше 700 миллионов долларов – это один транш. А оптимистический сценарий – даже больше.

Желательно получить базовый сценарий, получить первый транш. Поэтому это для нас была бы достаточно качественная история,

– сказал министр.

Миссия Международного валютного фонда, который будет завершающим шагом перед выдачей очередного транша, прибудет в Украину 18 сентября. В Кабмине ожидают, что помощь от Фонда поступит в конце ноября – в декабре.

Сергей Марченко о транше от МВФ: смотрите видео 24 канала

Транш от МВФ: коротко