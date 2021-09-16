В то же время может говориться и о более оптимистичном сценарии. Об этом в эфире 24 канала рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Обратите внимание Препятствий нет, – МВФ даст Украине транш размером 750 миллионов
Марченко: Рассчитываем на получение нескольких траншей
"Конечно, мы рассчитываем на транш еще в этом году (2021 – 24 канал). Рассчитываем на продление программы и получение нескольких траншей в следующем году (2022 – 24 канал)", – сказал глава Мнистерства финансов.
Сергей Марченко отметил, что в 2021 году ожидают получить не меньше 700 миллионов долларов – это один транш. А оптимистический сценарий – даже больше.
Желательно получить базовый сценарий, получить первый транш. Поэтому это для нас была бы достаточно качественная история,
– сказал министр.
Сергей Марченко о транше от МВФ: смотрите видео 24 канала
Транш от МВФ: коротко
- Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина выполнила все условия, предусмотренные в меморандуме с Международным валютным фондом.
- Шмыгаль рассказал, что Кабмин не допускает отрицательного результата миссии, которая должна прибыть в Украину 18 сентября.
- Бывший исполняющий обязанности министра экономразвития Павел Кухта отметил, что Украине можно ожидать положительного завершения миссии, также есть перспективы для того, чтобы в течение нескольких лет уменьшить зависимость от МВФ.