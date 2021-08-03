2,7 миллиарда долларов от МВФ: кто будет принимать решение о распределении средств

Решение об использовании средств, которые получит Украина от Международного валютного фонда будет принимать Министерство финансов Украины, рассказали в Национальном банке. Однако, регулятор все же предоставит свои предложения относительно распределения 2,7 миллиарда долларов.

Когда поступят средства от МВФ

В Нацбанке рассказали, что зачисление средств в Украине должено состояться уже до конца августа. Они поступят на счет в НБУ, поскольку он выполняет функцию банка-депозитария. Согласно законодательству, финансовым агентом по СПЗ, то есть органом, который будет принимать решения об их использовании, является Минфин, пояснил регулятор.

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Однако, в НБУ отметили, что предоставят свои предложения по использованию средств от МВФ.

Также регулятор рассказал, что ценит партнерские отношения с МВФ. "Национальный банк неизменно придерживается позиции о необходимости продолжения сотрудничества с Фондом, в частности в рамках действующей программы, и выполнение Украиной всех взятых на себя обязательств", – отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

О какой сумме от МВФ говорится

МВФ выделит средства в форме специальных прав заимствования (СПЗ/SDR) на сумму, эквивалентную 650 миллиардам долларов для поддержки мировой экономики. Украина в соответствии со своей квоты получит 2,7 миллиарда долларов. Подробнее о том, как распределят 650 миллиардов долларов между всеми странами, читайте в другом материале.

2,7 миллиарда долларов, которые вскоре предоставит МВФ, помогут Украине преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику,

– заявил Сергей Никифоров.

По состоянию на начало июня 2021 года текущий объем средств Украины на счета в МВФ составлял 16,74 миллиона СПЗ, что равнялось около 23,9 миллиона долларов.