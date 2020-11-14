Во второй четверти 2020 года, то есть с апреля по июнь, расходы украинцев сократились примерно на 450 гривен по сравнению с первым кварталом. Это означает, что украинские семьи тратили на свои потребность на 5% меньше.

В то же время больше всего денег украинцы тратили именно на питание. Об этом сообщает Госстат.

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Как изменились расходы украинцев

Средние расходы домохозяйств во втором квартале 2020 года составили 8 505 гривен, тогда как в первом квартале – 8 951 гривну.

На что пошли деньги

48,2% расходов составляли продовольственные товары и питание вне дома;

22,9% – непродовольственные товары;

13,8% – оплата услуг;

2,6% – личное подсобное хозяйство.

В то же время в сельской местности больший процент приходится на непродовольственные товары – 25,6%, а также на личное хозяйство – 7,9%.

Обратите внимание! Во втором квартале 2020 года украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Это было одним из финансовых облегчений на время карантина. Правда, после окончания этого периода украинцы все равно должны были заплатить за все услуги. В то же время в случае просрочки выплат, банкам запрещалось начислять штрафы и повышать процентные ставки.