Расходы украинцев во второй четверти 2020 года сократились: на что ушло больше всего денег
Во второй четверти 2020 года, то есть с апреля по июнь, расходы украинцев сократились примерно на 450 гривен по сравнению с первым кварталом. Это означает, что украинские семьи тратили на свои потребность на 5% меньше.
В то же время больше всего денег украинцы тратили именно на питание. Об этом сообщает Госстат.
Важно Инфляция в Украине в октябре ускорилась: товары подорожали
Как изменились расходы украинцев
Средние расходы домохозяйств во втором квартале 2020 года составили 8 505 гривен, тогда как в первом квартале – 8 951 гривну.
На что пошли деньги
- 48,2% расходов составляли продовольственные товары и питание вне дома;
- 22,9% – непродовольственные товары;
- 13,8% – оплата услуг;
- 2,6% – личное подсобное хозяйство.
В то же время в сельской местности больший процент приходится на непродовольственные товары – 25,6%, а также на личное хозяйство – 7,9%.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter