В Украине тариф за расчеты платежными картами в 6 раз выше, чем в странах Евросоюза. Бизнес объединился и выступает за согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере снижения тарифов. В то же время Нацбанк против этой инициативы.

В Киеве 24 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Вымогательство со стороны банков или экономически обоснованная цена – в Украине тариф за расчеты платежными карточками выше в 6 раз, чем в ЕС".

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Что известно о тарифах за расчеты картами в Украине

Эти тарифы в 6 раз больше, чем в странах ЕС. Это означает, что каждый украинец, который оплачивает картой за товары и услуги, фактически дотирует банковский сектор.

Каждая компания вынуждена отчислять примерно 2% с цены товара или услуги (иногда даже 3%) в пользу банков. В странах ЕС этот показатель составляет максимум 0,3% (есть законодательные ограничения).

В результате украинский тариф повышает цену товара или услуги для потребителя, ухудшает финансовое положение украинцев и вредит бизнесу, в частности в условиях кризиса COVID-19.

Бизнес просит власти урегулировать этот вопрос. Сам рынок не может это сделать, потому что 70% услуг эквайринга предоставляют государственные банки, а 99% рынка платежных систем – 2 игрока.

Более 300 000 компаний поддерживают ограничение тарифа.

Основные тезисы участников пресс-конференции

Высокая комиссия – это "дополнительный налог, который идет до 7 монополистов: 5 банков и 2 платежных систем".

5 банков и 2 платежных систем". Рынок расчетов платежными картами за 2020 год вырос на 25% и продолжает расширяться в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.

на 25% и в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса. Однако комиссия не то что не уменьшилась, а наоборот – возросла.

Использование POS-терминалов становится невыгодным для бизнеса. Плата за инкассацию наличных в месяц за 1 точку составляет 1,5 тысячи гривен, за 1 точку – 30 тысяч гривен.

Хотя банки говорят, что обслуживание терминалов стало для них дороже, на самом деле их стоимость для учреждений за последние годы значительно уменьшилась.

стало для них дороже, на самом деле их стоимость для учреждений за последние годы значительно уменьшилась. Больше всего денег от высоких комиссий за использование карт получают банки-эмитеты.

от высоких комиссий за использование карт Представители бизнеса просят власти как можно скорее рассмотреть изменения в законопроект №4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейнджа. Внедрять изменения предлагают постепенно. Украина должна обращаться к стандартным европейским практикам. От этого выиграет весь бизнес.

Что раньше говорили в "Слуге народа"

Ранее нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что вскоре монобольшинство планирует ограничить сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами.

Как на это отреагировали в НБУ

Нацбанк в ответ подчеркнул необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию банковской комиссии. Регулятор отметил, что в ЕС введение ограничения размера комиссии интерчейндж привело к негативным последствиям.

Там считают, что в Украине это может привести к