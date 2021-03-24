Высокие тарифы за расчеты картами в Украине: бизнес просит власть отреагировать
В Украине тариф за расчеты платежными картами в 6 раз выше, чем в странах Евросоюза. Бизнес объединился и выступает за согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере снижения тарифов. В то же время Нацбанк против этой инициативы.
Источник:24 канал
В Киеве 24 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Вымогательство со стороны банков или экономически обоснованная цена – в Украине тариф за расчеты платежными карточками выше в 6 раз, чем в ЕС".
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Что известно о тарифах за расчеты картами в Украине
Эти тарифы в 6 раз больше, чем в странах ЕС. Это означает, что каждый украинец, который оплачивает картой за товары и услуги, фактически дотирует банковский сектор.
Каждая компания вынуждена отчислять примерно 2% с цены товара или услуги (иногда даже 3%) в пользу банков. В странах ЕС этот показатель составляет максимум 0,3% (есть законодательные ограничения).
В результате украинский тариф повышает цену товара или услуги для потребителя, ухудшает финансовое положение украинцев и вредит бизнесу, в частности в условиях кризиса COVID-19.
Бизнес просит власти урегулировать этот вопрос. Сам рынок не может это сделать, потому что 70% услуг эквайринга предоставляют государственные банки, а 99% рынка платежных систем – 2 игрока.
Более 300 000 компаний поддерживают ограничение тарифа.
Основные тезисы участников пресс-конференции
- Высокая комиссия – это "дополнительный налог, который идет до 7 монополистов: 5 банков и 2 платежных систем".
- Рынок расчетов платежными картами за 2020 год вырос на 25% и продолжает расширяться в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.
- Однако комиссия не то что не уменьшилась, а наоборот – возросла.
- Использование POS-терминалов становится невыгодным для бизнеса. Плата за инкассацию наличных в месяц за 1 точку составляет 1,5 тысячи гривен, за 1 точку – 30 тысяч гривен.
- Хотя банки говорят, что обслуживание терминалов стало для них дороже, на самом деле их стоимость для учреждений за последние годы значительно уменьшилась.
- Больше всего денег от высоких комиссий за использование карт получают банки-эмитеты.
- Представители бизнеса просят власти как можно скорее рассмотреть изменения в законопроект №4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейнджа. Внедрять изменения предлагают постепенно. Украина должна обращаться к стандартным европейским практикам. От этого выиграет весь бизнес.
Что раньше говорили в "Слуге народа"
Ранее нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что вскоре монобольшинство планирует ограничить сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами.
Как на это отреагировали в НБУ
Нацбанк в ответ подчеркнул необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию банковской комиссии. Регулятор отметил, что в ЕС введение ограничения размера комиссии интерчейндж привело к негативным последствиям.
Там считают, что в Украине это может привести к
- остановка развития и, вероятно, свертывание POS-терминальной сети;
- увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и сворачивание программ лояльности (кэшбеки, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).
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