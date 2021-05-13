Понад 71%, а саме 18,8 мільярда гривень, загального обсягу порушень та недоліків припало на 7 аудитів. Після цього Рахункова палата підготувала та надіслала 462 документи для відповідного реагування.

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Якою була сума загального обсягу

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, загальний обсяг перевірених коштів становить 1 трильйон 185 мільярдів гривень. Це більше ніж сума видатків державного бюджету за 2020 рік.

Також у 2020 році після 17 аудитів Рахункова палата надіслала 21 повідомлення правоохоронцям про виявлені ознаки кримінальних правопорушень.

За результатами 10 контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 22 досудові розслідування у кримінальних провадженнях,

– наголосив Пацкан.

Аудит Верховної Ради

Варто зауважити, що Рахункова палата вперше провела аудит Верховної Ради та аудит за рішенням парламенту щодо ефективності діяльності податкової, митної та фіксальної служб.

Вони засвідчили, що державний бюджет недоотримав у 2019 році – квітні 2020 року 52,8 мільярда гривень.

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Пацкан також заявив, що Рахункова палата постійно проводить моніторинг та аналіз виконання наданих рекомендацій і пропозицій за підсумками аудитів.

Зважаючи на це, до кінця 2020 року повністю або частково виконано майже 64% рекомендацій, наданих у 2019 – 2020 роках.