Законопроект №6403 передали на рассмотрение руководства парламента. Однако текст инициативы еще не обнародовали.

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Что известно об экономической стратегии Донбасса

Кабмин еще 18 августа утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Ее одобрили до 2030 года.

Она включает совершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики. Также документ направлен на развитие реального сектора экономики, индустриализации, инноваций, развитие инфраструктуры, формирование регионального рынка труда и налаживания коммуникаций.

Важным моментом является, что Украина будет страховать бизнес от военных рисков. В частности, стратегия предусматривает создание территорий приоритетного развития на Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.

Сколько убытков нанесла российская агрессия на Донбассе

В феврале 2021 года посчитали, что экономика Донецкой и Луганской областей на протяжении 2014 – 2018 годов потеряла более 51 миллиарда долларов. Все из-за войны и оккупации. В целом это составляет 10% от ВВП, которое Украина в целом произвела за эти годы.

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