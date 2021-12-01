Правительство в обновленном проекте согласовало увеличение расходов для ряда различных сфер деятельности. Обновленный проект внесли в парламент 1 декабря.
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Какие поправки учли
Среди учтенных Кабмином поправок – субвенция местным бюджетам на реализацию образовательных программ и пожарной безопасности в школах и строительства столовых. Также правительство одобрило поправки, касающиеся увеличения доходов с таможни по налогам на ввоз товаров.
Кабмин одобрил выделение 1 миллиона гривен на проект "Питьевая вода Украины" и передал финансы, выделенные на сферу энергетики соответствующему министерству. Среди учтенных поправок – рентная плата за пользование месторождениями природных ископаемых, акцизы и налог на прибыль предприятий.
В обновленном проекте бюджета предусмотрено выделение миллиона гривен на программы для учреждений медицинского образования и дополнительных средств на повышение зарплаты медицинским работникам. Также правительство решило учесть предложения увеличить расходы на реабилитацию детей с инвалидностью.
Увеличенные расходы
Также в обновленном проекте предусмотрено увеличение расходов на:
- природоохранную сферу, в частности на охрану лесов.
- руководство и управление в сферах морского и речного транспорта и туризма;
- реализацию инфраструктурных проектов;
- осуществление контроля по вопросам безопасности в транспорте;
- строительство дорог Полтава – Александрия и кольцевой вокруг Киева;
- подготовку кадров сферы культуры и искусства;
- проведение Международного фестиваля искусств "Карпатское пространство".
- поддержку издательского дела и популяризацию украинских книг;
- научную деятельность НАН Украины;
Однако правительство также и отклонило ряд предложенных нардепами поправок или решило целесообразным оставить их в предыдущей редакции.