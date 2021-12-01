Правительство в обновленном проекте согласовало увеличение расходов для ряда различных сфер деятельности. Обновленный проект внесли в парламент 1 декабря.

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Какие поправки учли

Среди учтенных Кабмином поправок – субвенция местным бюджетам на реализацию образовательных программ и пожарной безопасности в школах и строительства столовых. Также правительство одобрило поправки, касающиеся увеличения доходов с таможни по налогам на ввоз товаров.

Кабмин одобрил выделение 1 миллиона гривен на проект "Питьевая вода Украины" и передал финансы, выделенные на сферу энергетики соответствующему министерству. Среди учтенных поправок – рентная плата за пользование месторождениями природных ископаемых, акцизы и налог на прибыль предприятий.

В обновленном проекте бюджета предусмотрено выделение миллиона гривен на программы для учреждений медицинского образования и дополнительных средств на повышение зарплаты медицинским работникам. Также правительство решило учесть предложения увеличить расходы на реабилитацию детей с инвалидностью.

Увеличенные расходы

Также в обновленном проекте предусмотрено увеличение расходов на:

природоохранную сферу, в частности на охрану лесов.

руководство и управление в сферах морского и речного транспорта и туризма;

реализацию инфраструктурных проектов;

осуществление контроля по вопросам безопасности в транспорте;

строительство дорог Полтава – Александрия и кольцевой вокруг Киева;

подготовку кадров сферы культуры и искусства;

проведение Международного фестиваля искусств "Карпатское пространство".

поддержку издательского дела и популяризацию украинских книг;

научную деятельность НАН Украины;

Однако правительство также и отклонило ряд предложенных нардепами поправок или решило целесообразным оставить их в предыдущей редакции.